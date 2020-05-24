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  3. Mardin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalandı
24 Mayıs 2020 Pazar 10:02 | Son Güncelleme:

Mardin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalandı

Mardin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silah veya mermi satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kendi sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kızıltepe’de yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermi satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan ve firari olan B.K.’nin Arıklı Mahallesi Atlıca mezrasında bulunan evinde saklandığı tespit edildi. Firari şahıs, Kızıltepe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan B.K.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(İHA)


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