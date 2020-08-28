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  3. Mardin'de hareketli dakikalar: Polis kavgayı havaya ateş açarak durdurdu
28 Ağustos 2020 Cuma 17:46 | Son Güncelleme:

Mardin'de hareketli dakikalar: Polis kavgayı havaya ateş açarak durdurdu

AA

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aidat anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.

İddiaya göre, 13 Mart Mahallesi'nde bir apartmanda aidatı fazla bulan ev sahibi ile yönetici ve kapıcı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşüp dışarıya taşması üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis, havaya ateş açarak tarafları ayırdı.

Kavga ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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