  • $7,7876
  • 9,2719
  • 467.21
  • 1324.74
  • Haberler
  • Güncel
  • Mardin'de gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
23 Kasım 2020 Pazartesi 15:49 | Son Güncelleme:

Mardin'de gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “gri” kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım- 8 operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında Jandarma İHA tarafından tespit edilen teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile operasyon başlatıldı. Jandarma Atak Helikopteri ve J-SİHA unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mardin’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “gri” kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu tespit edildi."

<p>Çin’in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda kargo terminalinde

Çin'de koronavirüs paniği... 14 bin kişi karantinadan kaçmaya çalıştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Rize beyaza büründü

İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bugün hayat normale döndü

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.