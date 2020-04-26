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  3. Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı

Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı

Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Mardin'de, ekmek dağıtan 2 fırın çalışanı, saldırıya uğradı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere ekmek servisi yapan fırın çalışanı 2 kişiyle, yolda karşılaştıkları bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavgada ekmeklerin de yere düştüğü görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

O anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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