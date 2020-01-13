Mardin'de büyük şok! Rahip Sefer Bileçen, teröristleri manastırda saklamış

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı Nusaybin ilçesindeki Üçyol ve Üçköy kırsal mahallelerine 9 Ocak günü düzenlenen operasyonda Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, Üçköy Muhtarı Joseph Yar'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen ile 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan rahip Bileçen, terör soruşturması kapsamında tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 8 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

İHA'LAR TERÖRİSTLERİN MANASTIRA GELDİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Tutuklanan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen'in, PKK'lı teröristleri manastırda sakladığı soruşturma dosyasında yer aldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma dosyasında, 28 Eylül 2018’de dağ kadrosundan gelen ve biri elebaşı 2 teröristi, Bagok bölgesinden takip eden İnsansız Hava Araçları'nca (İHA), rahip Bileçen'in teröristleri görevli olduğu Mor Yakup Manastırı'nda sakladığını tespit etti. Bölge üzerinde uçuş yapan İHA’lar 2 gün boyunca teröristlerin tüm hareketlerini izledi. İki gün boyunca takip edilen teröristler manastırdan 30 Eylül 2018 sabahı çıktıktan sonra kırsala kaçma şüphesi üzerine operasyon başlatıldığı bilgiler yer aldı. Teröristlerin bulunduğu bölgeler, Silahlı İnsansız Hava Aracı'yla (SİHA) bombalandığı bilgilerinin yer aldığı soruşturma dosyasında, bombardımanda PKK’nın sözde lider kadrosunda bulunan üçlü yürütme kurulu üyesi 'Medya' kod adlı E.K.'nın öldürüldüğü, diğer terörist ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi. Terörist E.K.'nın örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulunun üyesi olduğu, 1992 yılından itibaren terör örgütünün içinde yer aldığı, birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı, bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER, MANASTIRA GİTTİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığı ve MİT unsurları, bu olaydan sonra manastırı ve rahip Sefer Bileçen’i takibe aldığı bilgisi paylaşılan soruşturma dosyasında, bu olaydan 4 ay sonra 11 Eylül 2019’da 'Rojhat' kod adlı terörist M.S., Habur Sınır Kapısı’na gelerek teslim oldu. Verdiği ifadesinde Mor Yakup Manastırı’na gittiklerini itiraf eden terörist, “Zaman zaman üzerimizde leşker kıyafeti ve silahlar bulunduğu halde ihtiyaçlarımızı karşılamak için bu manastıra giderdik. Ben bu manastıra ilk kez 2016 yaz aylarında 'Zafer' kod adlı örgüt mensubuyla geldim. Bana rahibi tanıdığını ve bir ihtiyaç olduğunda rahibin temin ettiğini söylemişti. Bu manastıra ne zaman uğrasak şahıs bize su ve gıda malzemesi verirdi. Örgüt bu şahsa güvenirdi. Bu şahsı en son 2018 sonbaharında yine manastıra erzak ihtiyacımızı karşılamak için gittiğimizde görmüştüm" diyerek rahibin PKK’ya verdiği desteği deşifre ettiği ifadelerine yer verildi. Takip sürerken 24 Aralık 2019’da teslim olan Diyar kod adlı M.K. isimli teröristin de rahip Bileçen için "Kırsalda zor durumda kaldığımızda manastıra her gittiğimizde bize su ve gıda verirdi. Bunun için de örgüt bu şahsa güvenirdi" dediği öğrenildi.

Teröristlerin ifadeleri ve yapılan takip sonucunda güvenlik güçlerince 9 Ocak’ta yapılan operasyonda Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

(DHA)