Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3626
  • 8,7242
  • 456.43
  • 1108.93
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mardin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
27 Ağustos 2020 Perşembe 23:35 | Son Güncelleme:

Mardin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
AA

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 141'e yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen bir örgüt mensubu daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA'nın aktardığı habere göre, söz konusu terör örgütü mensubunun, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141 oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
ABD Başkanı Trump'tan 'NBA' açıklaması: Siyasi bir örgüt haline geldi!
İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması
'Şike kumpası' davasıyla ilgili karar! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek
Trump'ın kararı sonrası Walmart ve Microsoft'tan TikTok hamlesi... İş birliği yapacaklar!
Teslim olan terörist yaşadıklarını anlattı: Şimdiki aklım olsa... HDP binasının önünden geçmezdim!

Teslim olan terörist yaşadıklarını anlattı: Şimdiki aklım olsa... HDP binasının önünden geçmezdim!

26 Ağustos 2020 reyting sonuçları listesi

26 Ağustos 2020 reyting sonuçları listesi

İnsanların yaklaşmak bile istemediği en korkunç yerler

İnsanların yaklaşmak bile istemediği en korkunç yerler

27 Ağustos canlı, anlık altın fiyatları ne kadar?

27 Ağustos canlı, anlık altın fiyatları ne kadar?