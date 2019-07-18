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  3. Mardin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Nusaybin'in Kuruköy Mahallesi'nde güvenlik güçlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle Ş.G, Z.D, F.B, S.G. ve A.Z. gözaltına alındı, yapılan aramada yaklaşık 40 kilogram patlayıcı bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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