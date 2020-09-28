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28 Eylül 2020 Pazartesi 22:28 | Son Güncelleme:

Mardin'de 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Mardin'de 4 PKK'lı terörist teslim oldu
AA

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) ve İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin'de 4 PKK'lı terörist teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde terör örgütü PKK militanları teslim olmaya devam ediyor. Biri erkek biri kadın olmak üzere 2 PKK’lı terörist daha Mardin’in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu."

İKİ TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde, iki teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 170'e yükseldi.

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