Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7533
  • 6,3519
  • 278.244
  • 101858
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda yakalanan, terör örgütü PKK tarafından metropollere bombalı saldırılar gerçekleştirmek, orman yangınları çıkarmak için gönderilen 2 terörist tutuklandı.

Mardin'de MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda, metropollere bombalı saldırılar gerçekleştirmek, orman yangınları çıkarmak için gönderilen 2 PKK'lı terörist tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, akamete uğratılması amacıyla MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından dün ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'de saldırı için yetiştirilen ve terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere ülkeye gönderilen 2 terörist yakalandı. 

Törgütü PKK tarafından metropollere bombalı saldırı için gönderilen teröristlerin, bombalı saldırılar ile orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıklarının belirlendiği öğrenildi.

Yakalanan teröristler B.K. ve M.E.F'nin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ece Erken'in pizzaya tükürme davasında karar
Çağla Şıkel'in hapsi istenmişti... Karar belli oldu
Tuba Ünsal iddialara yanıt verdi! Gözyaşları içinde anlattı
Ozan Güven ile Yüsra Geyik aynı karede
Hilal Altınbilek'ten veda pozu

12 Eylül Darbesi´nde Dikkat Çeken Detay! #NesliTarih

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda 355 metre yılan derisi yakalandı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında