Mardin'de 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı sayısı 174’e yükseldi.