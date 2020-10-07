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07 Ekim 2020 Çarşamba 22:09 | Son Güncelleme:

Mardin'de 1 terörist teslim oldu

Mardin'de 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı sayısı 174’e yükseldi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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