07 Ekim 2020 Çarşamba 22:09 | Son Güncelleme:
Mardin'de 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı sayısı 174’e yükseldi.