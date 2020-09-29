29 Eylül 2020 Salı 21:10 | Son Güncelleme:
Mardin'de 1 terörist daha teslim oldu
AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünde çözülme sürüyor. Son olarak Mardin'de 1 terörist daha teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin Mardin'de teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışların hızlandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye’de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin’de Hudut Birliğine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171'e yükseldi."