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10 Ekim 2020 Cumartesi 00:00 | Son Güncelleme:

Maraş'ın açılması halkı sevindirdi

Maraş'ın açılması halkı sevindirdi

KKTC halkı Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasını sevinçle karşıladı

Kapalı Maraş’ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü önceki gün itibarıyla halkın kullanımına açıldı. Bu tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar, atılan adımı memnuniyetle karşıladı. Duygularını anlatan Hasan Akderya, Maraş’ın açılmasının bir mucize olduğunu kaydetti.

Aydın Yılmaz da Maraş’ın 46 yıl sonra açılmasının ve bölgede gezebilmelerinin güzel bir duygu olduğunu söyledi. Yıldız Demir, Maraş’ın açılmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “Maraş’ın daha önce açılması gerekirdi. Geç oldu ama yine de daha iyi oldu” dedi.

KEŞKE BU KARAR YILLAR ÖNCE ALINSAYDI

Cemaliye Aktan, Maraş’ın açılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirterek “Keşke bu karar yıllar önce alınsaydı. İnşallah bundan sonra çok güzel olacak. Türkiye’mize Allah güç versin” dedi. 

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