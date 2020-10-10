Maraş'ın açılması halkı sevindirdi

Kapalı Maraş’ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü önceki gün itibarıyla halkın kullanımına açıldı. Bu tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar, atılan adımı memnuniyetle karşıladı. Duygularını anlatan Hasan Akderya, Maraş’ın açılmasının bir mucize olduğunu kaydetti.

Aydın Yılmaz da Maraş’ın 46 yıl sonra açılmasının ve bölgede gezebilmelerinin güzel bir duygu olduğunu söyledi. Yıldız Demir, Maraş’ın açılmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “Maraş’ın daha önce açılması gerekirdi. Geç oldu ama yine de daha iyi oldu” dedi.

KEŞKE BU KARAR YILLAR ÖNCE ALINSAYDI



Cemaliye Aktan, Maraş’ın açılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirterek “Keşke bu karar yıllar önce alınsaydı. İnşallah bundan sonra çok güzel olacak. Türkiye’mize Allah güç versin” dedi.