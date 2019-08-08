Manyetolu özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir? Güven Bana sorusu Manyetolu özelliği vurgulanarak satılan ürün hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Çakmak

B: Klima

C: Buzdolabı

D: Fırın

Doğru cevap: Çakmak