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12 Haziran 2019 Çarşamba 08:10 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:11

Manukyan'ın mezarı miras için açılabilir

Manukyan'ın mezarı miras için açılabilir

Eski genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olduğu iddia edilen 79 yaşındaki Kerope Çilingir hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı.

Neslihan KESKİN 

Manukyan’ın mirasçısı olduğunu öne süren Hakan Bağçivan şikayet dilekçesinde, “Kerope Çilingir’in nüfus kayıtlarında oynama yaparak kendisini Manukyan’ın tek mirasçısı gibi gösterdi” diyerek Manukyan’ın kabrinin açılarak DNA eşleşmesi yapılmasını talep etti. Manukyan’ın dev mirasına ortak olmak isteyen 36 davacı, genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler, dövizler gibi mal varlığının eşit olarak paylaştırılmasını istedi. Mahkeme, Çilingir’in varisliği için nüfus müdürlüğünden yazı talep etti. Bu süreçte de Manukyan’ın tüm mal varlığına tedbir konuldu. 

 

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