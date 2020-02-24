Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,121
  • 6,6534
  • 333.329
  • 114789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mantarları inceleyen bilim dalı hangisidir?

Mantarları inceleyen bilim dalı hangisidir?

Mantarları inceleyen bilim dalı hangisidir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Mantarları inceleyen bilim dalı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 24 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…

"Mantarları inceleyen bilim dalı hangisidir?" sorusu izleyiciler tarafından aratılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Mantarları inceleyen bilim dalı hangisidir?

A: Toksikoloji

B: Maşruloji

C: Fungiloji

D: Mikoloji

Doğru cevap: D Mikoloji

 


'İkisi arasında kalınca bocaladım'
Hercai dizisinde flaş ayrılık!
'Aramızdaki bağ bir imza ile bitti!'
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İddialar doğru çıktı! Ece yasak aşkını itiraf etti

Başkan Erdoğan, ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Haiti'de polislerle askerler arasında çatışma çıktı

Üzerine istinat duvarı yıkılan yurtta bulunan öğrenciler tahliye edildi