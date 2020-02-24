Mantarları inceleyen bilim dalı hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Mantarları inceleyen bilim dalı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 24 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…
"Mantarları inceleyen bilim dalı hangisidir?" sorusu izleyiciler tarafından aratılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Mantarları inceleyen bilim dalı hangisidir?
A: Toksikoloji
B: Maşruloji
C: Fungiloji
D: Mikoloji
Doğru cevap: D Mikoloji