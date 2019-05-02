Manisa'daki kazada korkunç tablo! Metrelerce sürükledi

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Turgutlu çıkışı Manisa yol kavşağında meydana geldi. Abdülbaki Ceylan'ın (39) kullandığı 06 FJ 0216 plakalı TIR, kavşağı dönmek isteyen Yunus Öztürk'ün (30) kullandığı 35 PJS 59 plakalı motosiklete çarparak, sürükledi.

Kazada, başında kask bulunan motosiklet sürücüsü Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TIR şoförü Ceylan ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA