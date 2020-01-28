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  3. Son dakika: Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika: Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika: Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Manisa'dan son dakika deprem haberi... Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.

Son dakika haberi: AFAD yaptığı açıklamada, Manisa Kırkağaç merkezli büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.  Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kırkağaç Belediye Başkanı yaptığı ilk açıklamada, "Bize henüz intikal eden bir şey yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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