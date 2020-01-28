Son dakika: Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika haberi: AFAD yaptığı açıklamada, Manisa Kırkağaç merkezli büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kırkağaç Belediye Başkanı yaptığı ilk açıklamada, "Bize henüz intikal eden bir şey yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor...