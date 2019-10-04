Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7077
  • 6,2634
  • 276.634
  • 103061
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Manisa'da silahla yaralanan kişi öldü

Manisa'da silahla yaralanan kişi öldü

Manisa'da silahla yaralanan kişi öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

 

Kuşlubahçe Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucu silahla yaralanan Tayfun Güney (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tayfun Güney ile Yücel K. (33) arasında tartışma yaşanmıştı. Yücel K, tabancayla ateş ederek, Güney'i yaralayıp kaçmış, Güney sağlık ekiplerince Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sonunda evleri ayırdılar! Yeni villasının kirası dudak uçuklattı
Can Yaman İspanya yolcusu
Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün ilk kez konuştu!
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
<p>Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çı

Deprem Sırasında En Özel Tahliye

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üsküdar’da yolun altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi

Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlandı