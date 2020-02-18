Manisa'da şiddetli deprem! İzmir ve Bursa'da da hissedildi... İşte son dakika deprem haberleri!

Son dönemlerde artan sarsıntılar nedeniyle "Deprem mi oldu?" sorusu arama motorunda yoğun olarak kullanılmaya başladı. Son dakika deprem haberine göre Manisa'da şiddetli deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddetininin 5.2 olduğu bilgisine yer verildi. Merkez üssü Kırkağaç'ta saat 19.09'da meydana gelen depremin derinliğinin 6.98 km olduğu açıklandı. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Peki, En son nerede deprem oldu? Haberimiz içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ve gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

MANİSA'DA 5.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi verilerine göre depremin derinliğinin 6.98 km olduğu belirlendi. Deprem Bursa ve İzmir gibi iilerde de hissedildi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği, merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.