Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.589
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Manisa'da gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı

Manisa'da gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı

Manisa'da gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda istasyon içerisinde toprağın altına gizlenmiş gizli bir tank ve 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekipleri İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda denetim yaptı. Akaryakıt istasyonuna ait ana binanın arka kısmında bir tanker fark eden ekipler alınan arama kararının ardından istasyonda inceleme yaptı.
  
Tankerin çevresinde yapılan kazı çalışmasında gizli tanka ulaşan bağlantılar tespit edildi. İş makineleri eşliğinde yapılan çalışmalar sonucunda toprağın altında gömülü olan gizli tank yerinde çıkarıldı. Operasyon sonucunda tankerde ve gizli tankta ele geçirilen toplam 23 ton kaçak akaryakıta el konuldu.
  
Akaryakıt istasyonu hakkında idari işlem uygulanırken A.E., M.G. ve E.Y. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli’de huzur ve güvenliği sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini kaydetti.

(İHA)


Serenay Sarıkaya'nın 7 yıllık sırrı ortaya çıktı
Alina Boz'dan şaşırtan itiraf!
'Murat yok dert de yok'
Seda Sayan'dan İrem Derici'ye olay yanıt
Taze aşıklar tatilden döndü
<p>Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Akmeşe köyü Kuyucak Mahallesi bölgesinde PKK/K

Siirt’te PKK’lı Teröristlerin Kış Yapılanmasına Darbe

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Libya'nın başkentinde Türkiye coşkusu!

Yolcuları şaşkına çeviren garip insanlar