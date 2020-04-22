Manisa'da esrarengiz olay! Bir anda gökyüzünde belirdi

Manisa'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde 11, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde mavi renkli bir cisim olduğu görüldü.

Saat 21.00 itibariyle ortaya çıkan ve yaklaşık bir saat boyunca gözle görünen cismin görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

(DHA)