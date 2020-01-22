Manisa'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Manisa'da deprem mi oldu? sorusu sarsıntıyı hisseden ve bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin derinliğinin 14.50 km olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıntılar geldikçe haberimiz içerisine eklenecektir.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

MANİSA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

MANİSA SUNGULLU'DA 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM

Manisa'nın Sungullu ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre saat 16.49'da gerçekleşen depremin derinliğinin 5 km olduğu bilgisine yer verildi.

MANİSA PINARKÖY'DE 3.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Manisa'nın Pınarköy ilçesinde saat 16.18'de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliğinin 1.7 km olduğu bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER