Manisa'da 106 litre sahte alkol ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 55 litre etil alkolün yanı sıra 51,5 litre sahte rakı ile 120 gram anason yağı ele geçirildi.

AA'da yer alan habere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Turan Mahallesi'ndeki metruk binaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, bidonlarda 55 litre etil alkol ve 51,5 litre sahte rakı ele geçirildi. Sahte rakı üretiminde kullanıldığı belirtilen 120 gram anason yağı da yapılan aramada bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü.