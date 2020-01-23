Manisa ve Ankara'daki depremleri uzmanlar AKŞAM'a değerlendirdi: Tehlike sürüyor, İstanbul'u etkilemez

Gürkan ATA

Manisa Akhisar’da önceki akşam saat 22.22’de AFAD verilerin göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Bursa ve İstanbul gibi çevredeki 11 ilde hissedilen deprem Akhisar’a bağlı Musalar Mahallesi’nde 6.98 km derinlikte gerçekleşti. 3 dakika sonra Kırkağaç 4.1’le sarsıldı. Sabaha kadar en büyüğü 4.3 şiddetinde 200’den fazla artçı yaşandı.

3800 TON DİNAMİT GÜCÜNDE

Kentte 5 metruk bina yıkıldı, 4 kişi hafif yaralandı. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz “Manisa’daki son deprem, 3 bin 800 ton dinamit patlamasına eşdeğer” dedi.

Manisa’nın ardından Ankara da dün sabah sallandı. Akyurt’ta saat 06.42’de 3.8, saat 06.54’te 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 13 km derinliğindeki depremler nedeniyle olumsuzluk yaşanmadı. Ankara’yı ciddi şekilde tehdit eden fay sistemi olmadığını belirten deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Kimse endişe etmesin” şeklinde açıklama yaptı. Bu arada Sivas Suşehri’nde de dün saat 17.33’te 3.7’lik deprem meydana geldi.

ZEMİNİ KÖTÜ OLAN YERLER FAZLA HİSSEDİYOR

Manisa’daki 5.4’lük depremin 280 km ötedeki İstanbul’da hissedilmesini İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, şöyle anlattı: “Yüzeye yakın sığ depremler daha sarsıcı. Kötü zeminler deprem dalgalarını büyütüyor. Depremin fazla hissedildiği yerde zemin problemli.”

EGE’DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI YAŞANABİLİR

Manisa için tehlikenin sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Akhisar ve Kırkağaç’a doğru giden yamuk fay sistemi var. Bunları tarak gibi kesen 3 fay daha mevcut. Daha önce streslerin birikmesi sonucu fayda yırtılma olduğunu gördük. Bu küçük depremler arttıkça daha büyük bir yırtılmayı getirecektir. 7 büyüklüğünde depremler oluşabilir” dedi.

İSTANBUL VE MANİSA’DA 6.5’TEN BÜYÜK OLMAZ

Manisa, Ankara ve İstanbul’daki fayların birbirini tetiklemeyeceğini belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, “Manisa’da en büyük deprem 6.5’u geçmez” dedi Bektaş, olası İstanbul depremiyle ilgili de şöyle konuştu: “20 yıl önceki verilere göre 7’lik deprem bekleniyordu. Araştırmalar Orta Marmara’daki kabuğun çok zayıf olduğunu ortaya koydu. Zayıf kabuk en fazla 6.5’lik deprem üretir.”