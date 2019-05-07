Manisa seçim sonuçları aksam.com.tr'de

Manisa yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cengiz Ergün

İP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Orhun Şıktaşlı

BTP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ayhan Baş

DSP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Gündüz

SP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Murat Yaşar Güner

TKP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ahmet Çınar

VP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Daban

Bağımsız Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ergün Karaoğlu

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Manisa’da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 3740, oy kullanan seçmen sayısı 927964, geçerli oy sayısı 884466 oldu. MHP %40,1 oy oranına, AK Parti %36,7 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cengiz Ergün

AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüseyin Tanrıverdi

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Özgür Özel