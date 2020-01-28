Manisa depremi neden İstanbul ve İzmir'de de hissedildi? Deprem uzmanından dikkat çeken ifade

TM Dijital Haber Merkezi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TM Dijital Haber Merkezi’nden Ezgi Aşık’a konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu söyledi. Barış, “Türkiye’de fay hatları çok aktif dönemde gibi algı var, oysa depremler sıklıkla oluyordu. 4,8 büyüklüğündeki deprem bizim için sürpriz olmayan orta büyüklükte bir depremdir.” ifadelerini kullandı.

“DEPREMİN ARTÇILARI DEVAM EDECEK”

Manisa’da artçı depremlerin devam ettiğini belirten Şerif Barış, “Bu deprem, Manisa’da olan depremin devamı nitelikliğindedir. 5,4 büyüklüğündeki depremin artçıları devam edecektir. 4,8 büyüklüğündeki deprem bizim için sürpriz olmayan orta büyüklükte bir depremdir.” dedi.

“DEPREMLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Barış, şöyle konuştu:

“Eylül ayından beri arka arkaya olan depremler insanlarda paniği arttırdı. Türkiye’de fay hatları çok aktif dönemde gibi algı var, oysa depremler sıklıkla oluyordu… Sadece depreme karşı hazırlıklı olmalıyız.”