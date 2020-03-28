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  3. Manipülatif paylaşım yapan 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı!

Manipülatif paylaşım yapan 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı!

Manipülatif paylaşım yapan 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı!

Başsavcılıklarca, manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Başsavcılıklarca, manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Soruşturmalar kapsamında işlem yapılan kişilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü hakkında iddianame düzenlendi, 21'i hakkında adli kontrole hükmedildi.

AA

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