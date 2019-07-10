Manavgat TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı! TOKİ Antalya kura sonucu sorgulama

Manavgat TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı.. 188 adet 2+1 daire bulunuyor.48 adet 3+1 daire bulunan TOKİ Antalya Manavgat projesinde kura çekilişi dün yapıldı. TOKİ Antalya Manavgat 2019 projesi alt ve orta gelir grubuna satılacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen 50 bin konut projesinde TOKİ Antalya Manavgatta toplam 236 adet yer alıyor. Manavgat TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura sonucu sorgulama işlemlerini merak diyorsanız işte yanıtı...

MANAVGAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Manavgat TOKİ çekilişi dün gerçekleştirildi. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ :

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura tarihi daha sonra ilan edilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğeralıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

TOKİ MANAVGAT OTURMA VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN?

Kura sonuçlarında konut sahibi olmaya hak kazanamayan adaylara mesaj yoluyla bilgi geliyor. Sonuçların belli olmasının ardından başvuru yapılan bankaya gidip başvuru ücretinin iadesini almak mümkün.