Maltepe'deki orman yangınıyla ilgili DHKP-C ve PKK bağlantısı bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.