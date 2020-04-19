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  3. Maltepe'de trafo merkezinde patlama! Yangın söndürüldü

Maltepe'de trafo merkezinde patlama! Yangın söndürüldü

Maltepe'de trafo merkezinde patlama! Yangın söndürüldü

Maltepe'de AYEDAŞ'a ait bir trafoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tugay Yolu Caddesi üzerinde bulunan trafo merkezinde elektrik panosundaki patlamanın ardından yangın çıktı.

Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ekipler, trafo merkezinde bir süre daha soğutma çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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