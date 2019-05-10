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  3. Maltepe'de bir atölyede çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir atölyede çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir atölyede çıkan yangın söndürüldü

Reklam panosu yapılan atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Maltepe’de reklam panosu yapılan atölyede çıkan yangın, hasara neden oldu.

Altay Çeyme Mahallesi Hamit Sokak üzerinde bulunan atölyede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden de takviye ekipler olay yerine çağrıldı. 

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Atölyede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

(AA)

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