Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8241
  • 6,3994
  • 278.468
  • 102993
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de

Birlemiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, BM tarafından Türkiye'ye, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kurulan Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonlarına katılım davetinde bulunulduğu belirtildi.

Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne askeri katkıda bulunulmasının, Türkiye'nin bölgede ve genel olarak Afrika'da izlediği faal dış politikanın doğal uzantısını oluşturacağının değerlendirildiği ifade edilen tezkerede, 2 Ağustos 2016'dan itibaren bu katkının sağlanması için TBMM kararlarıyla gerekli izinlerin verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda tezkerede, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 2 Ekim 2018'de verilen iznin 31 Ekim 2019'dan itibaren bir yıl süreyle uzatılmasına izin verilmesi istendi.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Taner Ölmez 'Mucize Doktor'dan bölüm başına ne kadar kazanıyor?
Aslı Enver'den hayranlarını sevindiren haber
58 kilo veren oyuncu, Aleyna Tilki'ye benzetildi
Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket
Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!
<p><strong>Gökçe Anlatıyor´da bu hafta neler var?</strong></p> <p>Miss Turkey 2019 güzelleri seçi

Şampiyon Dizisi Hayranlarını Üzdü #GökçeAnlatıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kamu bankaları fitili ateşledi, otomobilde faiz indirme yarışı başladı

Eller tetikte! Hamza Tümeni operasyon için hazır