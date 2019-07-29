Malezya büyük kardeşini buldu

Malezya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Malay Mail, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in Türkiye ziyareti üzerine çarpıcı analizlerde bulundu. “Doktor Mahathir’in Türkiye ziyaretinden 3 şey öğrendik” başlıklı yazıda, Malezya’nın bu süreçte Türkiye ile müttefik olması halinde, Türkiye ve Malezya’nın karşılıklı olarak bundan faydalanabileceğine dikkat çekildi.

İTTİFAK BAŞARI GETİRİR

Başbakan Muhammed Mahathir’in Türkiye hakkında “Müslüman çoğunluğa sahip gelişmiş ender ülkelerden biri” yorumuna yer veren gazete, “Malezya Türkiye ile ittifak yaparak çok başarılı olabilecek bir imkan kazanmış olur. Türkiye Malezya için Avrupa’ya açılan bir kapı olabilecekken, Malezya da Türkiye için Asya’ya açılan bir kapı olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD’YE KARŞI GÜÇLENİRİZ

Gazete, “Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ve Çin ile de yakın ilişkiler sürdürmekte. Malezya, Türkiye ile ittifak çerçevesinde ABD’ye karşı daha fazla söz sahibi olur” yorumunu yaptı.

YENİ MÜSLÜMAN DÜNYA

Gazete, “Başbakan Mahathir Muhammed ilan etti. Müslüman dünyanın rönesansına liderlik etmek için Türkiye, Malezya ve Pakistan arasında üçlü bir pakt imzalanması söz konusu. Müslüman dünya sömürgeci ülkeler tarafından kolunu bile kaldıramayacak hale getirildi. Bunun en dikkat çeken örnekleri, Filistinliler, Myanmar’dakiler. Bu sözkonusu üç ülkenin önderlik ettiğini görmek ilginç olurdu” yorumunda bulundu.

iSLAM RÖNESANSINA iHTiYAÇ VAR

Malay Mail, Müslüman dünyanın yeniden ayağa kalkması için atılacak ilk adımın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın yenilenmesi olduğunu söyledi. İslam Rönesansının bundan daha fazlasını gerektirdiğini de aktaran gazete, “Türkiye, Malezya ve Pakistan; eğitim, savunma ve iktisat alanlarında adım atmalıdır” dedi. Malay Mail, analizlerine, “Dünya şu an bu üç ülkenin harekete geçmesi için bekliyor” sözleriyle analizini sürdürdü.

ATAK VE ANKA'YA VURGU YAPILDI

Malezya’nın çağın gerisinde kalmış savunma sistemlerinden söz eden Malay Mail, Malezya’nın bu açığını Türkiye üretimi “Atak helikopterleri” ile giderebileceğini söyledi. Atak helikopterlerinin gelişmiş teknolojisine rağmen piyasadaki muadillerine nazaran tam 4 kat ucuz olduğuna dikkat çeken gazete, “Singapur’un F-35 alımına karşı caydırıcı bir silah olacaktır” ifadelerine yer verdi. Atak helikopterlerine ek olarak yine Türkiye üretimi insansız hava aracı ANKA’nın da Malezya için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren gazete, Başbakan Muhammed’in “ANKA sayesinde Malezya bölgede söz sahibi olabilir” sözlerine değindi.