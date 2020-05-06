Maldivlerden getirilen Türkler Kırşehir'de karantinaya alındı
Maldivler'den yurda getirilen 209 Türk vatandaşı, Kırşehir'de öğrenci yurduna yerleştirildi.
Maldivler'den koronavirüs tedbirleri kapsamında uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 209 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Kırşehir'e ulaştı. 14 günlük karantina süresini tamamlamak üzere Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'na getirilen Türk vatandaşları, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri de yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
DHA