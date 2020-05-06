Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,1623
  • 7,7458
  • 389.297
  • 98873
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Maldivlerden getirilen Türkler Kırşehir'de karantinaya alındı

Maldivlerden getirilen Türkler Kırşehir'de karantinaya alındı

Maldivlerden getirilen Türkler Kırşehir'de karantinaya alındı

Maldivler'den yurda getirilen 209 Türk vatandaşı, Kırşehir'de öğrenci yurduna yerleştirildi.

Maldivler'den koronavirüs tedbirleri kapsamında uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 209 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Kırşehir'e ulaştı. 14 günlük karantina süresini tamamlamak üzere Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'na getirilen Türk vatandaşları, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri de yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

DHA


CNN tüm dünyaya Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesindeki başarıyı anlattı

CNN tüm dünyaya Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesindeki başarıyı anlattı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Doğanın gücü

Antik kenti koyun sürüsü bastı