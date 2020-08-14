Malazgirt 949. yıl için hazırlanıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Ahlat’ı geldi. Ahlat Gençlik Merkezi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret eden Erdoğan, Selçuklu Mezarlığı’nın bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu: “10 bin mezar taşı herkesi etkiliyor, herkes buranın önemini idrak ediyor. Hakikaten kökenimizi bilmezsek, nereye gideceğimiz ile ilgili sağlam kurgular yapamayız. Batı da Doğu da medeniyetini kendi köklendiriyor. Müslüman Türkler olarak, sağlam bir bilince sahip olmak istiyorsak, Ahlat ve Malazgirt’i tanımak, bilmek zorundayız.”

Heyet, önce Ahlat’ta yapımı tamamlanan Gençlik Kampı’nı inceledi, daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Kulaz’dan bilgi aldı.

ŞANLI ZAFERİN YERİ İÇİN HARİTA ÇALIŞMASI YAPILIYOR



Sultan Alparslan’ın Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı Malazgirt’te 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle şanlı zaferin yapıldığı alanın belirlenmesi için çalışma başlattı. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Adnan Çevik, “Malazgirt Ovası’nda gerçekleşen savaşın taktikleri ve lojistik boyutu bütün yönleriyle bu proje kapsamında araştırılacak. Verileri dijital ortamda haritalar üzerine işleyeceğiz” dedi.