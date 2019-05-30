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30 Mayıs 2019 Perşembe 17:46 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:46

Malatya'da tüfekle vurularak yaralan kadın olayında gözaltındaki 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da tüfekle vurularak yaralan kadın olayında gözaltındaki 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da tüfekle vurulan kadınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kadının ayağından tüfekle vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Mayıs'ta A.D'nin ayağından pompalı tüfekle vurularak yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, "ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs", "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'na muhalefet", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "zorla alıkoyma" suçlarından da arandıkları belirlenen şüpheliler H.B.U. ve İ.Y'yi operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada pompalı tüfek, tabanca, şarjör ve çok sayıda mermi, 7,4 gram sentetik uyuşturucu ve 3 cam tüp ile 6 bin 500 lira ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Çöşnük Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta H.B.U, aralarında husumet bulunan A.D'yi ayağından pompalı tüfekle yaralayıp araçla kaçmıştı. Bu aracı yolda terk eden H.B.U, Battalgazi Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde durdurduğu Gökhan S'nin otomobilini gasbederek kaçışını sürdürmüştü.

(AA)

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