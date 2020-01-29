Malatya'da okul tatili uzatıldı mı? Malatya'da tatil olan okullar hangileri? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 6.8'lik Elazığ depreminde 5. gün yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Elazığ ve Malatya'daki okulların açılış tarihini duyurdu.

MALATYA'DA TATİL OLAN OKULLAR HANGİLERİ?

Malatya'da Doğanyol, Kale ve Battalgazi'deki okullar 10 Şubat'ta açılacak.

ELAZIĞ'DA TÜN OKULLARDA YARI YIL TATİLİ UZATILDI

Elazığ'da tüm okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler ise 17 Şubat'ta açılacak.