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Malatya'da koronavirüs vakasının karantinada olduğu iddiasına yalanlama

Malatya'da koronavirüs vakasının karantinada olduğu iddiasına yalanlama

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı iddiasının gerçek dışı olduğu bildirildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı." şeklinde paylaşımlar yapıldığını belirtti. 

Söz konusu paylaşımın kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildiren Aktürk, "Hastanemizde, şu an itibarıyla koronavirüs (Kovid-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur. Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.


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