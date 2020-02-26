Malatya'da deprem oldu! Deprem Elazığ'da da hissedildi
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 02.03'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Twitter'da #malatyadeprem hashtagi TT oldu. Deprem Elazığ'da da hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; şu ana kadar olumsuz bir ihbar bildirilmedi.
Depremin merkezine 2,73 kilometre mesafedeki Çanakçı Mahallesi'nin Muhtarı Metin Bozkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası depreme en yakın yerleşim alanı. Depremin bulunduğu alana yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Çok şükür şu ana kadar can kaybımız yok. Vatandaşlarımız çadırda kalıyor. Jandarmamız da gelip sordu, bu son depremden dolayı sıkıntımız yok. Önceki depremden (24 Ocak) dolayı evlerimiz çok hasar gördü, 91 konut ağır hasarlı." ifadelerini kullandı.
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