Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'da son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, saat 13:44'te Malatya Sahilköy Pütürge'de 4.9 şiddetinde deprem oldu. AFAD depremi 4.6 olarak ölçümledi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."