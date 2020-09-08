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  3. Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da şiddetli deprem
08 Eylül 2020 Salı 14:06 | Son Güncelleme:

Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'da deprem mi oldu" Son dakika Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'da son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, Sahilköy Pütürge'de 4.9 şiddetinde deprem oldu.

Malatya'da son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, saat 13:44'te Malatya Sahilköy Pütürge'de 4.9 şiddetinde deprem oldu. AFAD depremi 4.6 olarak ölçümledi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
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