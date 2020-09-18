Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül Malatya depremi

AFAD tarafından gelen son açıklamaya göre Malaya'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkezi Malatya Hekimhan olarak belirlendi. Malatya'da yaşanan son deprem hakkından detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor.Malatya'da deprem mi oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, resmi Twitter hesabı ve internet sitesi üzerinden son dakika deprem açıklamaları yapıyor. AFAD tarafından verilen son açıklaması şu şekilde; "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 09.54'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." dedi.

Ayrıca yapılan diğer bir açıklamaya göre ise aynı ilçe, saat 03.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sallanmıştı.