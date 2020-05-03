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  3. Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi kaç şiddetinde?

Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi kaç şiddetinde?

Malatya'da deprem mi oldu" Malatya depremi kaç şiddetinde"

Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Son dakika gelen bilgilere göre; Malatya'nın Doğanyol ilçesinde saat 16.25'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Son dakika gelen bilgilere göre; Malatya'nın Doğanyol ilçesinde saat 16.25'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde saat 16.25'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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