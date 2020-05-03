Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Son dakika gelen bilgilere göre; Malatya'nın Doğanyol ilçesinde saat 16.25'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde saat 16.25'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

