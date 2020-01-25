Malatya'da deprem mi oldu? 25 Ocak Son dakika Malatya deprem haberleri
Malatya'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Malatya Doğanyol'da saat 07:37'de deprem meydana geldi. Depremi hissedenler Malatya'da deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Ocak Son dakika Malatya deprem haberleri
Malatya'da deprem mi oldu? sorusu depremi hissedenler tarafından araştırılıyor. Dün Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son dakika haberine göre Malatyada deprem meydana geldi. Kandilliden alınan bilgiye göre deprem 4.0 şidddetinde...
SON DAKİKA MALATYADA DEPREM
Son dakika Malatya Doğanyol'da saat 07:37'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre depremin şiddeti 4.0 olarak belirlendi..
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