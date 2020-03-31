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  3. Malatya Pütürge'de bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı

Malatya Pütürge'de bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı

Malatya Pütürge'de bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Pötürge İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Pötürge İlçesi Sahilköy Mahallesinde korona virüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır” denildi.

Resmi açıklamaya göre, Malatya’nın 3 ilçesinde 3 mahalle daha önceden korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınmıştı.

İHA


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