Malatya Hekimhan'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'da bir deprem olduğunu duyurdu. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem 10.07 km derinlikte gerçekleşti.