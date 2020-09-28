28 Eylül 2020 Pazartesi 23:08 | Son Güncelleme:
Malatya Hekimhan'da korkutan deprem!
Malatya Hekimhan'da korkutan deprem! Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre deprem 10.07 km derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'da bir deprem olduğunu duyurdu. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem 10.07 km derinlikte gerçekleşti.