Makyaj orucu bozar mı? Oruçluyken makyaj yapılabilir mi?

Makyajın orucu bozup bozmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar da oruç ibadetlerini gerçekleştirmeye başladı. Oruç tutan kişiler, günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam ederken makyaj da yapmaktadırlar. Makyaj yaparken farklı şekilde birçok kozmetik ürün kullanılmaktadır. Uygulanma durumuna göre bu ürünler orucu tehlikeye sokabilmektedir. Oruçluyken makyaj yapılabilir mi? Tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MAKYAJ ORUCU BOZAR MI?

Bayanların Ramazan orucunda makyaj yapmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirten Diyanet İşleri Başkanlığı, burada dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntının ise, bayanların süslenmede veya makyaj yapma konusunda besin yerine girmemesine özen göstermesi gerektiğinin altını çizmektedir. El A’raf suresinde yer alan ayet ile örnekleme sunan ilahiyat öğretim üyesi Beyza Bilgin, yukarıdaki ayette de belirtildiği üzere makyajın orucu bozmadığını, ancak gıda yerine geçmesi durumunda orucu bozduğunun altını çizmektedir.

SÜSLENMENİN ORUCU BOZMADIĞINA DAİR RİVAYETLER

Günümüz süslenme türlerinin efendimiz döneminde bulunmadığı ve bu bakımdan peygamber efendimiz döneminde de erkek ve kadınların göz çevresine sürme çektiği rivayetlerde yer almaktadır. Bu duruma bir örnekleme olarak, peygamber efendimize bir adam gelerek, ”Ya Resulullah, gözüm ağrıyor, oruçlu olduğum halde sürme çektiğimde orucum bozulur mu” sorusu üzerine, peygamber efendimiz; ”hayır orucu bozmaz” buyurmuştur. (Kaynakça: Tirmizi /savn 30)Buradan da anlaşılıyor ki, göze sürme çekilmesi veya diğer makyaj türleri yapılması, doğrudan ağız yolu ile orucu bozmaması durumunda, orucu bozması söz konusu olmamaktadır.

MAKYAJ HANGİ DURUMLARDA ORUCU BOZMAKTADIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, doğrudan yüz bölgesi üzerinde uygulanan makyaj malzemesinin çeşitli nedenlere bağlı olarak burun veya ağız yolu ile boğaz bölgesi içerisinden giriş yapması sonucunda oruç bozulmaktadır.

Buna ek olarak, cilt üzerinde uygulanan merhem, krem ve bantlar gibi farklı türden makyaj malzemelerinin orucu bozmadığını belirten Diyanet İşleri Başkanlığı, bayanların bu konuda tereddüt içerisinde kalmasının söz konusu olmadığını belirtmektedir.

ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER NELERDİR?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,

Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,

Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,

Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,

İstemeyerek ağız dolusu kusmak,

İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak,

Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,

Göze katı veya sıvı ilaç koymak veya ıslak lens takmak,

Gıybet etmek,

Rüyada ihtilam olmak,

Diş çukuruna ilaç koymak,

Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,

Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,

Yutmadan yemeğin tadına bakmak,

Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,

Diş çektirince gelen tükürükten az kanı yutmak,

Ağzını yıkadıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak,

Dişler arasında kalan, nohuttan küçük olan şeyi yutmak,

Hacamat olmak, kan aldırmak, akupunktur kullanmak,

Kulağa su kaçması,

Misvak kullanmak, macunsuz diş fırçalamak (Macunlu fırçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Macun yutulursa oruç bozulur, kaza gerekir.),

Gusletmek, banyo yapmak,

İdrar yoluna pamuk koymak (Şâfiî'de bozar.),

Sağlam deriye ilaç, krem sürmek, her çeşit yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak,

Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın, imsak vaktinden sonra emilmesi,

Yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi,

Arı sokması,

Dudaktaki yaşlığı yutmak,

Banyoda oluşan su buharını teneffüs etmek,

Ele iğne batıp kırığının içinde kalması,

Kulağa pamuklu çubuk sokmak (Şâfiî'de bozar.),

Kanayan yere, kanın durması için kan taşı sürmek,

Ağza gelen yemeği, balgamı, kusmuğu veya baştan buruna gelen akıntıyı yutmak,

Bel soğukluğu hastalığından dolayı akıntı gelmesi,

Evi haşere için ilaçlayan, ister istemez ilacı teneffüs etse de orucu bozulmuş olmaz; çünkü sakınmak zordur,

Kulağa sabunlu su kaçırması,

Ağza su alıp çalkalamak veya ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürükle yutmak,

Hanımını öpenin orucu, meni gelse de bozulmaz. Öperken şehvetlenip cünüp olursa bozulur (Cünüp olma ihtimali varsa, hanımını öpmesi mekruh olur. Orucu bozacak derecede çok öperse haram işlemiş olur. Çünkü orucu mazeretsiz bozmak haramdır. Ama öperek cünüp olunca kaza gerekir, kefaret gerekmez.),

Akupunktur kullanmak orucu bozmaz. Akupunkturun sadece iğnesi giriyor, vücudun içine bir şey zerk edilmiyor,

Çatlak dudağa veya eldeki yarığa krem, tentürdiyot, kolonya veya oksijenli su sürmek (Açık yaraya sürülen merhemin, içeri sızdığı iyi bilinmedikçe orucu bozmadığı, S. Ebediyye'de bildirilmektedir. İyi bilmek, zanla olmaz. Kesin bilmek gerekir. Kesin bilinmeyince bozar denilemez.),

İğneli epilasyon yaptırmak orucu bozmaz. İçeriye ilaç gibi bir şey girmedikçe, vücuda iğne batırmak orucu bozmaz. İğneli epilasyonda içeriye ilaç girmiyor. Sadece iğne, kıl folikülüne sokularak akım veriliyor,

Kaş, bıyık aldırmak, etek tıraşı olmak ve epilasyon orucu bozmaz,

Oruçlunun ağzına gözyaşı veya ter girerse, bir iki damla gibi azsa, orucunu bozmaz, çünkü bundan korunmak zordur. Çok olur da tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz.