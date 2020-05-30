Makyaj aynalı 157 araç alacak!
Hizmet araçlarına ‘israf' diyen CHP'li İmamoğlu, İBB'ye ışıklı makyaj aynalı 157 araç satın alacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’da hizmet araçlarını ‘israf’ diye sergilemesinin ardından geçen 8 aylık süreçte, İBB 3 bin 242 araç kiraladı. Şimdi ise Ulaşım A.Ş.’ye araç satın alma yetkisi verildi. Ulaşım A.Ş., 157 araç satın alımı için 6 ihale açtı. Bu araçlar büyük motor hacmine, panoramik cam tavana ve ışıklı makyaj aynasına sahip olacak. 9 Haziran’daki ilk ihaleyle 3 otomobil alınacak. Sonraki 3 ihalenin her biri ile 4’er otomobil alınacak. Her grup alımda ayrı özellikler isteniyor. Örneğin bir grup için, en az 7 inch renkli dokunmatik ekran şartı aranıyor. 19 Haziran’daki ihalede 80 otomobil, 22 Haziran’dati ihalede ise 62 binek otomobil alınacak.