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  3. D-100 Karayolu'nda feci kaza: 5 yaralı

D-100 Karayolu'nda feci kaza: 5 yaralı

D-100 Karayolu'nda feci kaza: 5 yaralı

Bakırköy D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobil, önce metrobüs yolunun bariyerlerine ardından başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil savrulurken, kazaya neden olan otomobil ardından takla attı, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sularında Bakırköy D-100 Karayolu Ataköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halindeyken makas attığı iddia edilen Doğanay Tüzün idaresindeki 34 BRK 561 plakalı otomobil, önce yolun sol tarafındaki bariyerlere ardından aynı yönde giden Yunus Köşk’ün kullandığı 34 KE 9770 otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tüzün’ün kullandığı otomobil savrularak takla refüje çarpıp takla atarak durabildi. Köşk’ün kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak önce refüje ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. 

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Doğanay Tüzün ile otomobilde bulanan biri kadın 4 kişi, Köşk’ün kullandığı otomobilde ise bir kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralanırken, sürücü Köşk ise kazayı yara almadan atlattı. 

“İTFAİYE KAZADA SIKIŞANLARI KURTARDI”

Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansa taşınırken, sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Polis ekipleri ise, başka herhangi bir kazanın olmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten sağlandı. Kaza karışan araçlar kullanılamaz hale gelirken, araçlardan kopan parçalar temizlik görevlileri tarafından toplandı. Daha sonra araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. 

“PARK EDİP TELEFONLARINA SARILARAK KAZAYI ÇEKTİLER”

Öte yandan kaza yerinde park eden meraklı sürücüler, telefonlarına sarılarak sosyal medyada yayın yapan hesap için görüntü ve fotoğraf aldığı görülmesi dikkat çekti. 

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Yunus Köşk, “Ben Büyükçekmece’den arkadaşlarımla beraber geliyordum, bu siyah araçla ilk Sefaköy’de yan yana geldim.  Onlar önümüzde zikzak yapa yapa, sağ sol gide gide araçların arasında falan. Burada da zikzak yaparken sol şeritten bariyerlere sonra önüme düştü, bana vurdu beni kaldırıma itti” diye konuştu

(İHA)

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