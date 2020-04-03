Mahsuplaşma nedir, ne anlama geliyor? Mahsuplaşma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Mahsuplaşma ne demek? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgınına karşı EPDK’nın aldığı karara göre; sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik ve doğal gazda "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" hayata geçiriliyor. Kıyasen Fatura Düzenlemesi kapsamında ise mahsuplaşma işlemi yapılacağı bildirildi. Mahsuplaşma işlemi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MAHSUPLAŞMA NEDİR?

Mahsuplaşma, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’ne göre “belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşen, üretim ve tüketimin birbirinden düşülmesi sonucu kWh cinsinden net üretim veya net tüketim değerinin bulunması işlemi” olarak tanımlanıyor.

Mahsuplaşma sonucu, aynı ay içinde olmak üzere, bir üretim tesisi; şebekeye verdiği ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini aynı ay içinde tükettiği elektrik enerjisinden mahsup ederek görevli tedarik şirketine verdiği ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için ödeme alıyor. Diğer yandan mahsuplaşma sonucu çıkan fazla elektrik tüketimi için ise görevli tedarik şirketi tarafından kendisine fatura düzenleniyor .

Yani EPDK’NIN kararlaştırdığı ‘Kıyasen Fatura Düzenlemesi’, mahsuplaşma işlemi yapılarak tüketiciyi mağdur etmemek amacını güdüyor. Böylelikle vatandaşlar tüketmediği enerjinin ödemesini de yapmamış olacak.