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29 Kasım 2020 Pazar 07:01 | Son Güncelleme:

Mahrem imamın ByLock'u 8 FETÖ'cüyü deşifre etti

Mahrem imamın ByLock'u 8 FETÖ'cüyü deşifre etti
- SONER KAN

Adana polisi, FETÖ'nün mahrem imamı Hanifi Kaya'nın ByLock yazışmalarını analiz ederek eş zamanlı baskınlarda 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adana’da terör polisi, FETÖ’nün mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyonda 7.5 yıl hapse çarptırılan Hanifi Kaya’nın, ‘ByLock’ yazışmalarını deşifre etti. 2’si kadın 8 kişi İstanbul ve Adıyaman’daki operasyonlarda yakalandı. Yapılan araştırmada Kaya’nın, baldızı Nurgül İ. için, ‘Hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyor’ diyerek üstlerine söylediği öne sürüldü.

İTİRAFÇI OLUP BİLGİ VERDİ

Kaya’nın, ulusal bir haber kanalının Adana bürosunda ‘kameraman’ olarak görev yapan Cengiz G. için de, “Dış basında değerlendirilebilir” dediği öğrenildi. Yakalanan zanlıların ifadeleriyle örgütün ‘eğitim yapılanması’na da operasyon başlatıldı. Adıyaman’da İngilizce öğretmenliği yapan Gülabi B. gözaltına alındı. İtirafçı olan Gülabi G.’nin, öğrencileri devlete sızdırdığı iddia edildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 firari FETÖ'cünün hudut birliklerince yakanlandığını duyurdu. 

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